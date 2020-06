Hanna 2: il trailer dei nuovi episodi della serie Amazon

Hanna 2 arriverà il 3 luglio su Amazon Prime Video e online è stato condiviso un nuovo trailer, piuttosto breve ma ugualmente ad alta tensione.

Il video mostra la protagonista di nuovo azione con un look inedito, oltre a mostrare brevemente gli altri personaggi coinvolti nella misteriosa operazione.

La seconda stagione di Hanna sarà composta da otto episodi della durata di un'ora e seguirà il viaggio della straordinaria giovane protagonista alla ricerca della verità sulla propria identità, mentre si dà alla fuga braccata da una minacciosa agenzia governativa. Dopo la scoperta fatta alla fine della prima stagione, Hanna (Esme Creed-Miles) sa di non essere l'unica ragazza con abilità straordinarie e un training d'elite. L'organizzazione Utrax, infatti, ha creato un gruppo di ragazzi altamente qualificati che stanno per entrare nella letale seconda fase del programma.

Dopo il trasferimento nelle strutture di The Meadows, le giovani reclute si trovano improvvisamente libere da ogni restrizione e vedono profilarsi la possibilità di crearsi una nuova identità nel mondo esterno. Ma questa libertà solo apparente avrà un caro prezzo.

Nella nuova stagione, Hanna mette a rischio la propria libertà per salvare l'amica Clara (Yasmin Monet Prince) dal programma Utrax, ora gestito da John Carmichael (Dermot Mulroney) e dal suo braccio destro, Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna troverà un'alleata inattesa in quella che è stata la sua nemesi, l'agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos), che deve proteggere se stessa e Hanna dall'organizzazione senza scrupoli di cui un tempo si fidava. Addentrandosi sempre più a fondo nei meandri di The Meadows, Hanna conosce altri ragazzi come lei, tra cui Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e inizia a porsi domande sul proprio ruolo nel programma omicida Utrax e su quale sia davvero il suo posto nel mondo.