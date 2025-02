Hancock 2, Will Smith anticipa il sequel: "Stiamo corteggiando Zendaya per un ruolo"

Nelle ultime ore, Will Smith ha confessato il desiderio di voler realizzare un sequel di Hancock, film che combinava elementi da cinecomic a quelli più classici della commedia, uscito ormai nel lontano 2008.

Quando l'attore premio Oscar ha fatto un'apparizione sul live stream di xQc su Twitch, ha fornito qualche informazione in più sul progetto: "C'è un'idea per Hancock 2 davvero forte. Non ne abbiamo ancora parlato, quindi vi darò un piccolo dettaglio: Zendaya è stata contattata per un ruolo in Hancock 2".

Il film vedeva Smith nei panni di un supereroe alcolizzato e smemorato che deve fare i conti con i danni che si lascia dietro quando salva delle vite a Los Angeles. Dopo aver salvato la vita di una coppia (Jason Bateman e Charlize Theron), i due lavorano con lui per aiutarlo a migliorare la sua immagine pubblica e a ricordare il suo passato.

In passato si era già provato a realizzare Hancock 2

Will Smith in una sequenza di Hancock

Il film della Sony è stato diretto da Peter Berg, che ha poi diretto Deepwater Horizon e Patriots Day con Mark Wahlberg, e scritto da Vy Vincent Ngo e dal creatore di Breaking Bad Vince Gilligan. Hancock ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione di 150 milioni.

Will Smith, Jason Bateman e Charlize Theron in una scena del film Hancock

Non è la prima volta che si specula su un sequel di Hancock. Nel 2009, Berg aveva dichiarato a MTV News che tutti sarebbero tornati per un sequel. Nel 2020, la Theron aveva dichiarato a ComicBook che le trattative si erano arenate negli anni successivi all'uscita del film, ma aveva ammesso che sarebbe tornata "in un batter d'occhio" se le fosse stata data l'opportunità.

La scorsa settimana, invece, è emerso che attualmente ci sarebbero dei piani per realizzare un altro sequel di un film di successo di Will Smith, ovvero quello della commedia Hitch, uscita ben 20 anni fa.