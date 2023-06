Han Solo o Indiana Jones, chi vincerebbe in una lotta? Harrison Ford: 'Perché mi chiedete questa stronzata?'

Durante una nuova intervista con la rivista Esquire, Harrison Ford ha rivelato che la domanda più comune che i fan di "Star Wars" gli pongono è: "chi vincerebbe in un combattimento tra Han Solo e Indiana Jones?". È un quesito che ha alimentato numerose discussioni sui social media, ma non è una questione che la star ha mai voluto prendere in considerazione.

"Beh, di solito mi chiedono: 'Se ci fosse una lotta tra Han Solo e Indiana Jones, chi cazzo vincerebbe?' E io dico [voce che si alza, mani che battono sul tavolo]: 'Io, coglione! Non voglio cazzeggiare su cose del genere. Voglio dire, Cristo Santo, perché mi chiedi una stronzata come questa?'", ha scherzosamente affermato Ford.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in un primo piano

L'attore, che ha interpretato personaggi iconici come Indiana Jones e Han Solo in cinque film (oltre a un'apparizione non accreditata del 2019 in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker), sottolinea spesso ai fan che lui è Harrison Ford e non Han Solo o Indiana Jones: "Sì, ma io non sono Indiana Jones. Sono Harrison Ford - Harry Ford, in effetti".

A questo proposito Mark Hamill, co-protagonista di Harrison Ford in "Star Wars", ha recentemente rilasciato una dichiarazione interessante: "Ero ingenuo e inesperto quando Harrison è arrivato sul set per la prima volta, e vi posso dire che fin dal primo giorno l'ho guardato come qualcuno che, rispetto a me, aveva una comprensione più salda di tutti gli elementi della saga. Pensavo: 'Questo tipo è come... Steve McQueen? Gary Cooper? John Wayne?' È stato subito iconico, eppure il mondo non sapeva chi fosse, lo conoscono solo per i personaggi".