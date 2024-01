Halo, Pablo Schreiber:'La scena di sesso nella prima stagione? Un grosso errore'

Una decisione controversa di Paramount+ nella prima stagione di Halo ha fatto molto discutere tra i fan della serie basata sull'omonimo franchise di videogiochi. Nella prima stagione Master Chief (Pablo Schreiber) è protagonista di una scena di sesso con la prigioniera Makee (Charlie Murphy).

Halo: un'immagine della serie

Una scelta narrativa che ha allontanato ancora di più coloro che giudicavano la serie piuttosto differente rispetto al videogioco. Anche il protagonista, Pablo Schreiber, ha confessato di ritenere un errore la sequenza sessuale contestata:"La decisione di creare una connessione romantica tra Makee e John è stata un enorme errore. Ho pensato fosse un enorme errore all'epoca e ho discusso e lottato contro la scelta. Ma sono chi sono. Non scrivo gli script. Do solo la mia opinione e non è stata ascoltata".

Il ritorno di Halo

Quando l'8 febbraio Halo tornerà con la seconda stagione, la trama riprenderà con Master Chief/John-117 che guida il team SPARTAN contro la minaccia aliena conosciuta come Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che Covenant stia preparando un assalto alla roccaforte più grande dell'umanità.

Il cast di Halo include Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Natascha McElhone nel ruolo della dottoressa Halsey, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani, con Fiona O'Shaughnessy e Tylan Bailey. New entry nella seconda stagione Joseph Morgan, Cristina Rodio e Christina Bennington.