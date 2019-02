Halo: Otto Bathurst sarà il regista della serie tv

Halo, il famoso videogioco per Xbox, arriverà sugli schermi televisivi grazie a una serie prodotta per Showtime e la regia del progetto è stata affidata a Otto Bathurst, recentemente autore di Robin Hood - L'origine della leggenda, film che non ha ottenuto buoni risultati ai box office internazionali, e dietro la macchina da presa di alcune puntate di show come Black Mirror e Peaky Blinders.

Il filmmaker si occuperà di alcuni episodi e sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo del progetto live-action che verrà scritto da Kyle Killen e prodotto da Showtime in collaborazione con 343 Industries e Amblin Television.

Le riprese delle nove puntate inizieranno nei prossimi mesi, avendo dovuto rimandare l'inizio del lavoro sul set a causa dell'uscita dal team del progetto di Rupert Wyatt nel mese di dicembre.

L'adattamento sarà ambientato nel futuro, mostrando un epico conflitto tra umanità e una minaccia aliena, chiamata Covenant, che avviene nel ventiseiesimo secolo.