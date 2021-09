Hallowstream: la programmazione su Disney+ per festeggiare Halloween

Hallowstream è la programmazione annuale di Disney+ che permetterà agli spettatori di immergersi nell'atmosfera di Halloween con nuovi titoli originali - LEGO Star Wars: racconti spaventosi, Muppets Haunted Mansion: La casa stregata e Just Beyond - e classici molto amati.

A partire da domani, venerdì 24 settembre, gli abbonati potranno godersi tutti i loro episodi e film preferiti a tema nella nuova collezione di Halloween, disponibile sulla piattaforma streaming. Per l'occasione, su Disney+ debutteranno anche tre titoli originali: .

LEGO Star Wars: racconti spaventosi, un'immagine dello speciale

Disponibile dal 1° ottobre, Lego Star Wars Racconti Spaventosi è una celebrazione a tema del lato oscuro della galassia di Star Wars che arriva giusto in tempo per Halloween. Dopo gli eventi di L'Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar dove incontrano l'avido e subdolo Graballa The Hutt che ha comprato il castello di Darth Vader e lo sta trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della galassia ispirato ai Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa e Dean (un ragazzo audace e coraggioso che lavora come meccanico di Graballa) si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servitore di Vader, Vaneé. Lungo la strada, Vaneé condivide con loro tre raccapriccianti storie legate ad antichi artefatti e cattivi per antonomasia, appartenenti a tutte le epoche di Star Wars. Mentre Vaneé racconta le sue storie e trascina i protagonisti nei più oscuri meandri del castello, emerge un piano molto sinistro. Con l'aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare l'ascesa di un antico male e fuggire per tornare dai loro amici.

Il primo speciale di Halloween dei Muppet, Muppets Haunted Mansion: La casa stregata, arriverà su Disney+ venerdì 8 ottobre. Questo nuovissimo show vedrà la presenza del cast stellare dei Muppet, la partecipazione di alcune celebrità, musica inedita e un divertimento spaventoso per le famiglie. Muppets Haunted Mansion: La casa stregata si svolge durante la festa di Halloween, quando Gonzo viene sfidato a trascorrere una notte che metterà alla prova il suo coraggio nel posto più spaventoso e divertente della Terra... la Haunted Mansion.

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata

Tutti gli otto episodi della serie antologica soprannaturale Just Beyond saranno disponibili da mercoledì 13 ottobre come parte della celebrazione Disney+, Hallowstream. Ispirata ai racconti di R.L. Stine, la serie narra le storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va appena oltre quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

Just Beyond: il poster

I festeggiamenti in streaming sono partiti in anticipo, mercoledì 8 settembre, con l'episodio della serie animata Marvel Studios What If...?, dal titolo "E se... Zombie?!", disponibile su Disney+. In questo sconvolgente episodio, i Vendicatori vengono infettati da una piaga zombie e gli eroi sopravvissuti devono cercare una cura.

Oltre ai contenuti originali Disney+ in anteprima a ottobre, la collezione di Halloween sarà caratterizzata da una serie di film memorabili e da episodi a tema delle serie preferite dai fan. Gli abbonati potranno celebrare a casa la famosa festa spettrale con film classici come Hocus Pocus, Nightmare Before Christmas, La casa dei fantasmi, Halloweentown - Streghe si nasce, Twitches - Gemelle streghelle e molti altri.