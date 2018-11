Halloween: una scena inedita del film è una citazione a Psycho!

Halloween, il film diretto dal regista David Gordon Green, è arrivato nei cinema quasi un mese fa e online è ora apparsa una sequenza inedita che ricorda un po' il cult Psycho.

Nel filmato si assiste a un terrificante scherzo, mentre una delle protagoniste è sotto la doccia, compiuto con la maschera del serial killer Michael Myers. La citazione a Psycho non è casuale: la protagonista di Halloween, Jamie Lee Curtis, è la figlia di Janet Leigh, che è entrata nella storia del cinema per essere stata la protagonista della celebre sequenza dell'omicidio sotto la doccia nel film di Alfred Hitchcock.

Il film - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Halloween - ha come protagonista Laurie Strode, l'ex ragazzina interpretata dall'attrice Jamie Lee Curtis, mentre sua figlia, Karen, è stata interpretata da Judy Greer, mentre Andi Matichak ha avuto il ruolo di Allyson, la nipote della protagonista.

Laurie, secondo quanto dichiarato da Jamie Lee Curtis in un'intervista, soffre di stress post-traumatico e vive in uno stato di ansia fino a quando scopre che l'assassino sta per essere trasferito. Nonostante la figlia la cerchi di convincere a lasciarsi il passato alle spalle, i timori della donna sembrano piuttosto fondati.

La sceneggiatura, infine, è stata firmata da Green e Danny McBride. Il nuovo Halloween è stato lanciato come un sequel diretto del film diretto da John Carpenter nel 1978, e non tiene conto della mitologia (a volte strampalata) costruita dai successivi sequel usciti negli anni a venire.