Halloween III - Il signore della notte: il cameo "nascosto" di Jamie Lee Curtis

Halloween III - Il signore della notte è il primo film del celebre franchise creato da John Carpenter a non aver coinvolto Jamie Lee Curtis e Michael Myers nel ruolo del villain. Nonostante questo, però, in un modo o nell'altro, l'attrice è riuscita a entrare a far parte del progetto attraverso un sorprendente cameo che passa inosservato. Diretto da Tommy Lee Wallace nel 1983, il film è stato concepito come una storia a sé stante e slegata dalla fortunata saga di Halloween con il dichiarato obiettivo di rinnovarla.

Halloween III - il signore della notte: una scena del film horror

In realtà. nonostante Jamie Lee Curtis non compaia, l'attrice è stata coinvolta in Halloween III - Il signore della notte in occasione di un intrigante cameo. Secondo quanto riportato da Screenrant, infatti, l'interprete è protagonista di due camei vocali (apprezzabili, ovviamente, soltanto in lingua originale e non in italiano). Nel primo cameo, Jamie Lee Curtis veste i panni di un'operatrice telefonica di Santa Mira; il secondo cameo, invece, offre la possibilità di ascoltare la sua voce mentre annuncia il coprifuoco cittadino. Il pubblico generalista non è consapevole dell'intervento dell'attrice in Halloween III perché il suo nome non è stato incluso tra i crediti del film. In passato, tra l'altro, Jamie Lee Curtis ha anche fatto un cameo vocale in occasione di Fuga da New York, diretto nel 1981 da John Carpenter.

Halloween: Jamie Lee Curtis sulla copertina di EW

Le sorprese che riguardano questo terzo episodio del franchise di Halloween, però, non finiscono qui. Infatti, a comparire indirettamente nel film è anche Michael Myers: durante una sequenza, infatti, alcune clip tratte da Halloween - La notte delle streghe passano nella TV del bar in cui sta bevendo Dan Challis, protagonista del progetto. L'idea, quindi, è che il primo episodio della saga creata da John Carpenter sia conosciuto nel mondo del terzo film soltanto attraverso l'universo cinematografico.

Il ritorno fisico di Jamie Lee Curtis (nei panni di Laurie Strode) nel franchise di Halloween avverrà nel 1998 e nel 2002 in Halloween - 20 anni dopo e in Halloween - La resurrezione, in attesa di Halloween, diretto nel 2018 da David Gordon Green, film che si collega direttamente al titolo diretto nel 1978 da John Carpenter e ne azzera tutti i sequel. L'attrice, infine, tornerà nuovamente nei panni di Laurie Strode in Halloween Kills e Halloween Ends, la cui uscita è prevista nel 2021 e nel 2022.