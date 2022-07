Halloween Ends, Jamie Lee Curtis si apre sulla fine della saga: "È stata profondamente catartica"

Jamie Lee Curtis ha recentemente detto la sua a proposito della fine del leggendario franchise di Halloween di John Carpenter: l'ultima puntata della trilogia di David Gordon Green, intitolata Halloween Ends, uscirà il 14 ottobre di quest'anno. L'attrice interpreterà Laurie Strode un'ultima volta dopo aver dato la caccia a Michael Myers per 44 anni in 13 film.

La Lee Curtis, durante un'intervista di Salon, ha raccontato: "Il capitolo finale è stato profondamente emozionante e catartico", per poi rivelare al giornalista di essere finalmente riuscita a dare un significato all'espressione "final girl", usata in riferimento alla ragazza che riesce a sconfiggere l'assassino in un film horror.

"Voglio dire, quando la chiamate una final girl... Sono passati anni e non ho mai capito quale fosse l'importanza di questa denominazione fino a quando non ho realizzato quest'ultimo film. E ora lo comprendo appieno. E credo che ne sarete davvero felici", ha concluso la star.

Lo scrittore/regista di Halloween Ends ha precedentemente accennato al fatto che il film sarà molto più intimo rispetto ai capitoli precedenti: "Non ci sono molti espedienti e non c'è molta arguzia. È una specie di film di formazione e ha un tono molto diverso. Ed è questo che mi ha entusiasmato, ovvero che i tre capitoli in cui sono stato coinvolto fossero molto diversi l'uno dall'altro. Sono tutti lì per onorare Carpenter, ma non è obbligatorio emularlo".