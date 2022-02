Halloween Ends: Jamie Lee Curtis festeggia la fine delle sue riprese con una serie di foto

Jamie Lee Curtis ha annunciato la fine delle sue riprese in Halloween Ends, terzo capitolo della nuova trilogia horror prodotta da Blumhouse Productions e scritta e diretta da David Gordon Green. L'attrice veste i panni della celebre final girl Laurie Strode dal lontano 1978.

Poche ore fa, Jamie Lee Curtis ha celebrato la fine delle sue riprese in Halloween Ends attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'attrice ha scritto: "Un finale agrodolce per me, questo nel franchise di Halloween. Ho fatto grandi amicizie e ho collaborato con artisti meravigliosi nel corso della lavorazione di questa trilogia. Oggi le mie riprese sono terminate e, per me, è arrivata la conclusione di questa trilogia. Tutto questo grazie ai fan che hanno sempre sostenuto me e soprattutto Laurie, ai team creativi di Blumhouse, Trancas, Miramax, Roughouse e Universal, alle mie donne Strode, Judy, Andi e Kyle e alla mia nemesi, James. Ecco alcune immagini che mi ricorderanno sempre il tempo meraviglioso che abbiamo trascorso tutti insieme. Amo questa troupe e il cast e mi mancherete tutti. Non possiamo fare altro che attendere l'uscita del film!".

A quanto pare, per Jamie Lee Curtis si tratta dell'ultima interpretazione nei panni di Laurie Strode. Ovviamente, non è detto che si tratti di una chiusura totale al mondo del cinema per The Shape. Come ha spiegato lo stesso John Carpenter, infatti, finché il franchise continua a fare soldi, è lecito pensare a trarre ulteriori spinoff. Il regista ha spiegato a ComicBook: "Fatevi spiegare il business del cinema: se firmi un contratto, ci sarà sempre qualcuno che vorrà fare un sequel. Se l'accordo prevede cifre ingenti, allora sopravvivrà. Altrimenti no. Su Halloween non so cosa dirti. David vuole chiuderla qui. Non so cosa faranno, davvero!".

Halloween Ends sarà distribuito da Universal Pictures il 14 ottobre 2022. Il precedente episodio della trilogia (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Halloween Kills) è stato presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della quale Jamie Lee Curtis è stata omaggiata con il Leone d'Oro alla Carriera.