Halloween 2: in arrivo il sequel del reboot?

Halloween dovrebbe tornare con un sequel e il progetto avrebbe già una data di uscita nelle sale americane: il 16 ottobre 2020.

L'indiscrezione è emersa grazie al sito Collider che sostiene il cast sia già pronto a ritornare sul set del franchise horror nel mese di settembre.

Il reboot di Halloween con protagonista Jamie Lee Curtis nel ruolo di Laurie Strode ha ottenuto una buona accoglienza ai box office di tutto il mondo e Universal e Blumhouse sembra abbiano trovato l'accordo necessario a proseguire la storia.

Nel cast del sequel dovrebbero esserci anche Judy Greer e Andi Matichak, interpreti della figlia e della nipote dell'iconica scream queen. Alla regia, inoltre, dovrebbe essere impegnato nuovamente David Gordon Green.

Il film che ha debuttato nelle sale a ottobre ha incassato in tutto il mondo 255 milioni di dollari, a fronte di un budget di 10. I critici hanno poi lodato il lavoro compiuto sul progetto, ideato come continuazione della storia creata nel 1978 da John Carpenter, coinvolto come produttore del reboot. La narrazione si era conclusa con la famiglia Strode apparentemente in gado di sconfiggere definitivamente Michael Myers, anche se il suo cadavere non è stato rinvenuto nell'edificio a cui era stato dato fuoco. Una scena post credit faceva poi sentire il villain mentre respirava, confermando il fatto che fosse sopravvissuto.

Halloween: i 5 momenti migliori del nuovo film