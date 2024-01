Adan Canto, Kiefer Sutherland e Halle Berry rendono omaggio all’attore scomparso

La prematura scomparsa di Adan Canto a soli 42 anni ha colpito i colleghi dell'attore di Narcos, che in questi giorni stanno dedicando messaggi e post in suo ricordo attraverso i social.

Tra le star che hanno reso omaggio a Canto spiccano Kiefer Sutherland e Halle Berry. Sutherland, che ha diviso con lui il set di Designated Survivor, ha pubblicato un post su Instagram:"Sembrerebbe che ultimamente debba fare troppi post come questo ma sono distrutto dalla perdita di Adan Canto. Era uno spirito meraviglioso. Come attore, il suo desiderio di fare bene, di essere grande, e poi di fare meglio, era veramente impressionante e ci mancherà molto. Sono anche distrutto per sua moglie, Steph, e i suoi due bambini piccoli. Adan, possa tu riposare in pace".

Il ricordo di Halle Berry

Adan Canto ha recitato anche con Halle Berry in X-Men: Giorni di un futuro passato e nell'esordio alla regia dell'attrice, Bruised - Lottare per vivere, uscito su Netflix nel 2021:"Non trovo ancora le parole... Ma il mio caro dolce amico Adan ha appena preso il volo. Per sempre nel mio cuore".

Adan Canto era conosciuto soprattutto per il ruolo di Sunspot in Giorni di un futuro passato, settimo film dell'intera saga degli X-Men, e per la sua partecipazione a diverse serie televisive come The Following, Second Chance e Designated Survivor, nella quale ha interpretato Aaron Shore. L'ultima apparizione sul piccolo schermo è del 2022 nella serie The Cleaning Lady.