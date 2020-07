Halle Berry abbandona l'idea di interpretare un personaggio transgender e si scusa con la comunità

Dopo le polemiche suscitate da una sua intervista, Halle Berry avrebbe rinunciato a interpretare un personaggio transgender scusandosi con la comunità trans.

Halle Berry ad un evento

In un'intervista su Instagram Halle Berry aveva parlato del suo nuovo progetto, svelando l'idea di interpretare un personaggio transgender:

"Il mio nuovo personaggio sarà una donna che è diventata uomo. Si tratta di un personaggio in un progetto che adoro e sto pensando di interpretarlo. Voglio immergermi in profondità in quel mondo".

L'intervista ha attirato addosso all'attrice una pioggia di critiche per aver sbagliato più volte i riferimenti al sesso del suo personaggio con dichiarazioni come "il fatto che questa donna è così interessante per me la renderà probabilmente il mio prossimo progetto".

Halle Berry ha deciso così di rinunciare al progetto, scusandosi con la comunità transgender con un post su Twitter in cui sostiene che la comunità trans "dovrebbe avere l'opportunità di raccontare le proprie storie":

"Nel weekend ho avuto l'opportunità di riflettere sulle mie considerazioni sull'opportunità di interpretare un uomo transgender, e vorrei scusarmi per quanto dichiarato. Come donna cisgender, ho capito che non dovrei prendere in considerazione questo ruolo e che la comunità transgender comunità dovrebbe avere l'opportunità di raccontare le proprie storie. Sono grata per la guida e per la conversazione critica e continuerò ad ascoltare e imparare dal mio errore. Voglio poter usare la mia voce per promuovere la rappresentazione della varietà sullo schermo, davanti e dietro la macchina da presa."