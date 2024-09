Halle Berry ricevette un invito ad uscire da Prince: "Ecco in che modo si dichiarò"

Ospite dello show di Jimmy Kimmel, Halle Berry ha raccontato di aver ricevuto un invito ad uscire da Prince in passato durante un concerto del cantante che si è svolto a Los Angeles. L'attrice ha raccontato come si sono svolti i fatti e la sua risposta finale.

All'epoca, Halle Berry aveva deciso di partecipare ad un concerto di Prince in California e quando la star della musica è venuto a conoscenza della sua presenza ha deciso di chiederle la sua disponibilità ad un appuntamento galante.

Il biglietto

"Mi trovavo ad uno dei suoi concerti qui sulla Sunset al Key Club, e mandò qualcuno con un pezzo di carta. Come fanno i bambini, scrivendo 'Ti piaccio? Sì o no'. Io ho pensato 'Sì', sono al suo concerto, giusto? Sì!'. Poi è tornato con una domanda 'Vuoi uscire con me?'".

Halle Berry in una scena di Never Let Go

La risposta di Halle Berry qual è stata? In realtà nessuna, perché ha deciso di tenere per sé il foglietto. Oltre al 'no' rifilato a Prince, l'attrice ha svelato anche il nome di un altro personaggio famoso che incontrò anni fa e che le rifilò una battuta indimenticabile: Muhammad Ali.

"Non lo dimenticherò mai. Mi sono avvicinata a lui ed ero un po' nervosa, perché era Muhammad Ali. Gli ho detto 'Oh mio Dio, campione, che bello incontrarti!'. E lui rispose 'Oh, non ho mai incontrato nessuno più bello di me'".

Attualmente, Halle Berry ha una relazione dal 2020 con il musicista Van Hunt. L'attrice vinse il premio Oscar quale miglior attrice protagonista per il film Monster's Ball - L'ombra della vita, ed è reduce dalle riprese dell'horror del regista francese Alexandre Aja dal titolo Never Let Go - Ad un passo dal male, nel quale recita insieme ai giovanissimi co-protagonisti Percy Daggs IV e Anthony B. Jenkins.