Halle Berry bacia Adrien Brody agli Oscar 2025 restituendo il bacio appassionato di 22 anni fa

Halle Berry ha "restituito" ad Adrien Brody il focoso bacio che l'attore le scoccò 22 anni fa per festeggiare l'Oscar come miglior attore protagonista conquistato nel 2003 per Il pianista. La storia si è ripetuta nella notte americana, con la nuova vittoria di Brody, stavolta per The Brutalist.

Il duo ha ricreato così il celebre bacio di 22 anni fa con Berry che ha condiviso la scena sul suo account Instagram scrivendo: "Sorpresa @adrienbrody!! Dovevo restituirti qualcosa ????".

Anche l'account Instagram ufficiale degli Academy Award ha condiviso il bacio in un video in cui vediamo Halle Berry che si avvicina a Brody a braccia aperte. Poi lo bacia con passione prima di abbracciarlo calorosamente.

Baci rubati sul red carpet

22 anni fa Adrien Brody, uno dei vincitori degli Oscar 2025, baciò un'ignara Halle Berry per celebrare la sua vittoria come più giovane attore protagonista per Il pianista dopo che lei gli aveva consegnato il premio.

"Scommetto che non ti hanno detto che c'era nel pacco regalo", ha scherzato durante il suo discorso di accettazione mentre guardava Berry, colta alla sprovvista. Dopo l'ilarità iniziale, in molti criticarono quel gesto ritenendolo inopportuno.

"Viviamo in un'epoca molto consapevole, il che è meraviglioso", ha detto Brody, 51 anni, a Variety all'inizio di questo mese. "E niente di ciò che ho fatto è mai stato fatto con l'intenzione di far stare male qualcuno."

Nonostante le critiche, Halle Berry continua a sostenere l'amico e collega. Dopo aver vinto un Golden Globe a gennaio, Brody ha festeggiato con un post su Instagram. Nei commenti, l'attrice ha scritto: "Congratulazioni amico mio. Sei davvero unico!"