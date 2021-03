Halle Berry replica alle "disgustose" dichiarazioni razziste in uno show radiofonico

Halle Berry è intervenuta su Twitter per difendere le donne nere dalle dichiarazioni razziste di Rob Lederman che, in occasione di una puntata di Morning Show, aveva paragonato la carnagione di molte donne nere alle sfumature delle fette di pane tostato.

Halle Berry ha condiviso un frammento audio dello show su Twitter e ha scritto: "Disgustoso. Il fatto che una trasmissione del genere venga realizzata è al di là di ogni logica. Tutte le donne nere sono bellissime, Rob Lederman!". L'attrice ha risposto ad alcune dichiarazioni dell'uomo che, in occasione dello show radiofonico di Rich Gaenzler, aveva affermato: "Non andrei mai con una donna di colore come Serena Williams. Mi troverei molto più a mio agio con il livello Halle Berry. Mi piace un colore mulatto. Gayle King, invece, non è nemmeno nel mio radar".

Immediato il commento da parte di Pegula Sports & Entertainment che, su Twitter, ha pubblicato: "La nostra organizzazione condanna ogni forma di razzismo. Per questo motivo siamo gravemente turbati dalle dichiarazioni fatte in occasione dello show di Rich Gaenzler. Dichiarazioni del genere sono inappropriate e inaccettabili per la nostra comunità. La nostra decisione, quindi, è quella di licenziare Rich Gaenzler".

Come riportato da The Hollywood Reporter, anche Rob Lederman è stato sospeso dal suo incarico da parte di Cumulus Media. Halle Berry, che ha posto questa polemica al centro dell'attenzione pubblica, è nota per aver interpretato Jungle Fever, I Flinstones, Girl 6 - Sesso in linea, X-Men, Codice: Swordfish, Catwoman, Gothika, Perfect Stranger e John Wick 3 - Parabellum.