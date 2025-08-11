Halle Berry, il motivo per cui il marito ha chiesto il divorzio: "Non cucina, non pulisce, non è materna"

David Justice, ex stella della MLB ed ex marito di Halle Berry, rivela in un podcast le ragioni della loro rottura negli anni '90, parlando di aspettative tradizionali mancate, incomprensioni e vecchie voci che avevano macchiato la sua reputazione.

Quasi trent'anni dopo la fine del loro matrimonio, David Justice torna a parlare di Halle Berry, raccontando senza filtri il dietro le quinte di una relazione breve ma intensa. Tra aspettative non corrisposte e vecchi malintesi, l'ex giocatore rivela dettagli che gettano nuova luce su quella separazione.

Il vero motivo della separazione da Halle Berry

Era il 1993 quando Halle Berry e David Justice si incontrarono per la prima volta, dando inizio a una relazione lampo che culminò nel matrimonio dopo appena cinque mesi. Durante il podcast "All the Smoke", l'ex giocatore della MLB ha confessato che, all'epoca, la sua visione di coppia era profondamente radicata in valori tradizionali: "Venendo dal Midwest, pensavo che una moglie dovesse cucinare, pulire, essere "tradizionale"".

Halle Berry sul set

Un'idea che si scontrava con la realtà quotidiana: "Lei non cucinava, non puliva e non sembrava particolarmente materna", ha spiegato. Questo contrasto, unito ai dubbi sulla prospettiva di avere figli, iniziò a minare le fondamenta del rapporto.

Justice ha ammesso che persino la proposta di matrimonio fu accompagnata da un'incertezza latente: "Ho detto sì, ma non so se il mio cuore fosse davvero convinto". La separazione arrivò nel 1996 e il divorzio si formalizzò l'anno successivo. Nel frattempo, la vita pubblica della coppia era costellata da indiscrezioni e speculazioni, alcune delle quali particolarmente dannose per l'ex atleta.

Voci, smentite e nuovi capitoli di vita

Per anni, Justice è stato erroneamente associato a un episodio di violenza raccontato da Berry, nel quale un ex partner l'aveva colpita così forte da perforarle il timpano. Sebbene l'attrice non avesse mai fatto nomi, l'ambiguità portò alcuni fan a rivolgergli insulti pesanti dagli spalti: "Ehi Justice, colpisci la palla come hai colpito Halle!". Nel 2015, l'ex giocatore dichiarò che quella falsa credenza aveva segnato profondamente la sua reputazione.

Un ritratto di Halle Berry

Un primo passo verso la chiarezza arrivò quando Berry, attraverso i social, mise fine alle voci, permettendogli di ringraziarla pubblicamente per aver "finalmente spazzato via tutti i vecchi rumors" su presunti abusi.

Oggi Justice, sposato dal 2001 con Rebecca Villalobos e padre di tre figli, si guarda indietro con una consapevolezza diversa. Berry, dal canto suo, ha costruito una famiglia con due figli avuti da relazioni precedenti e, dal 2020, è legata al musicista Van Hunt.

Proprio quest'anno, Hunt ha rivelato di averle fatto una proposta di matrimonio, che l'attrice non ha ancora accettato né rifiutato: "È lì, in sospeso", ha commentato con ironia.