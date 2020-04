Halle Berry: suo figlio indossa i tacchi alti nel video e lei risponde alle critiche

Halle Berry attacca chi l'aveva criticata per aver fatto indossare al figlio i suoi stivali con i tacchi. L'attrice aveva pubblicato su Instagram il video durante il suo dodicesimo giorno di quarantena.

Halle Berry non ama condividere su Instagram le foto dei suoi figli. L'attrice cerca di proteggere la privacy dei suoi bambini, a differenza di molti colleghi o influencer, ma in questi giorni di quarantena ha fatto un'eccezione pubblicando su Instagram un video di suo figlio. Maceo-Robert ha sei anni, nel video lo vediamo giocare indossando gli stivali con i tacchi alti di sua madre.

Subito alcuni follower l'hanno criticata per aver lasciato che il figlio indossasse le scarpe con i tacchi, ma la protagonista di John Wick 3: Parabellum ha risposto prontamente a tutti. Quando un utente ha scritto, "lei si sta divertendo", Berry lo ha corretto "Beh è un lui. Sta cercando di divertirsi come può in questo momento, le risate aiutano". Ad un altro commento negativo ha risposto seccata "lo spazio è stretto per questi bambini in questo momento. Facciamoci una risata e proviamo ad avere un poco di compassione".

Il premio Oscar ha continuato ad interagire con i suoi fan, e rispondendo ad uno di loro ha detto che i bambini sono i migliori, ogni giorno di più. In uno dei commenti ha precisato "grazie a Dio nessun osso rotto per oggi - scherzando sulla spericolata sfilata di moda del figlio e aggiungendo - Ma questa quarantena è REALE REALE!". Lo scorso maggio, Halle Berry ha detto che per una questione di sicurezza preferisce non mostrare i volti dei figli sui social media. "Lo faranno da soli e abbastanza presto, ma sarà una loro scelta".