Halle Berry tra le star del film sci-fi Moonfall

Halle Berry è entrata a far parte del cast di Moonfall, un nuovo film sci-fi che verrà diretto da Roland Emmerich.

Il progetto verrà prodotto per Lionsgate e la trama è già stata paragonata ad Armaggedon, lungometraggio che aveva come protagonisti Bruce Willis, Liv Tyler e Ben Affleck.

Moonfall racconta cosa accade quando una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua normale orbita intorno alla Terra, situazione che potrebbe avere conseguenze devastanti che distruggerebbero la vita come la conosciamo. Un team improbabile, con a disposizione solo poche settimane prima di un possibile impatto, deve impegnarsi in una missione impossibile nello spazio, lasciando sulla Terra tutte le persone che amano e rischiando qualsiasi cosa pur di atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dalla distruzione.

Halle Berry interpreterà una donna che è stata astronauta e ora lavora nell'amministrazione. Una delle missioni compiute in precedenza dalla donna è legata a un indizio legato all'imminente catastrofe.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare in autunno a Montreal.