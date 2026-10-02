Halle Berry accusata di abuso su minori dall'ex marito: chiesto un ordine restrittivo

Olivier Martinez ha presentato una richiesta di ordine restrittivo nei confronti dell'ex moglie, sostenendo che Halle Berry avrebbe aggredito fisicamente il loro figlio Maceo, 12 anni.

Una nuova disputa legale coinvolge Halle Berry e Olivier Martinez e riguarda il figlio della coppia, Maceo, che oggi ha 12 anni. L'attore francese ha presentato una richiesta di ordine restrittivo temporaneo contro l'ex moglie, accusandola di aver aggredito fisicamente il ragazzo e chiedendo che l'attuale regime di custodia condivisa venga modificato.

Le accuse di Olivier Martinez contro Halle Berry

Le accuse, contenute nei documenti depositati in tribunale, riguardano in particolare un episodio che sarebbe avvenuto il 26 settembre. Halle Berry, attraverso la propria rappresentante legale, ha respinto duramente la ricostruzione fornita dall'ex marito.

Una scena con Halle Berry

Secondo quanto sostiene Martinez nella richiesta presentata al tribunale, Berry avrebbe aggredito Maceo durante l'episodio del 26 settembre. L'attore afferma che l'ex moglie avrebbe "fisicamente abusato di nostro figlio Maceo, saltandogli addosso, mettendogli le mani intorno al collo e strangolandolo". Martinez chiede per questo che gli venga riconosciuta la custodia esclusiva del figlio, modificando l'attuale accordo tra i due genitori.

Nella documentazione, l'attore sostiene inoltre che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Martinez parla di "altri episodi di abuso nel corso degli ultimi anni", facendo riferimento a presunti ulteriori attacchi fisici nei confronti del ragazzo e a episodi che, secondo la sua versione, avrebbero avuto anche una componente verbale ed emotiva.

Tra gli elementi citati nel ricorso c'è anche una discussione relativa agli alimenti per il figlio. Martinez sostiene che Berry avrebbe detto a Maceo che lui sarebbe stato "un uomo bianco che cerca di derubare una donna nera" e che avrebbe poi chiesto al ragazzo: "Come ti senti a riguardo, da uomo nero?".

L'attore afferma inoltre che Berry gli avrebbe successivamente inviato un messaggio per scusarsi dell'accaduto. Nella richiesta al tribunale, Martinez precisa di non voler interrompere definitivamente il rapporto tra il figlio e la madre, ma sostiene di ritenere necessario che i due non interagiscano fino a quando Berry non si sarà assunta, a suo dire, la responsabilità delle proprie azioni.

La replica dell'avvocatessa di Halle Berry

La versione di Berry è radicalmente diversa. La sua avvocatessa, Marina Beck, ha definito il ricorso "completamente privo di fondamento e deliberatamente fuorviante", sostenendo che esisterebbero numerose prove e precedenti decisioni giudiziarie relative al comportamento di Martinez nei confronti dell'ex moglie e del figlio.

Halle Berry sul set

Secondo Beck, Martinez avrebbe "ripetutamente violato ordini del tribunale" e interferito con interventi terapeutici ed educativi ritenuti necessari per Maceo. L'avvocatessa sostiene inoltre che l'attore sarebbe già stato sanzionato legalmente per queste condotte.

La legale ha aggiunto che il deposito di Martinez non sarebbe stato del tutto inatteso e ha accusato l'attore di avere una storia documentata di comportamenti che ha definito "errati, possessivi e violenti". Berry, ha spiegato Beck, sarebbe "profondamente addolorata" dalla situazione, ma intenzionata a continuare a tutelare quello che considera il miglior interesse del figlio.

I rappresentanti dell'attrice non hanno fornito ulteriori dichiarazioni oltre alla replica della sua avvocata.

Nel ricorso Martinez chiede anche che Berry non sia autorizzata a occuparsi del figlio durante le visite qualora si trovi sotto l'effetto di alcol o altre sostanze. L'attore sostiene inoltre di ritenere che Maceo possa essere rimasto traumatizzato dall'episodio e che, secondo quanto riferito nei documenti, il ragazzo non vorrebbe trascorrere del tempo nella casa della madre.

Halle Berry e Martinez si sono sposati nel 2013 e hanno presentato domanda di divorzio nel 2015, dopo circa due anni di matrimonio. Maceo è il loro unico figlio insieme. Berry è inoltre madre di una figlia di 18 anni, nata da una precedente relazione.

Le accuse contenute nella richiesta di ordine restrittivo rappresentano la versione di Martinez; la loro fondatezza dovrà essere valutata nell'ambito del procedimento. Al momento, dunque, non si tratta di fatti accertati in via definitiva.