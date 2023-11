Gwyneth Paltrow: 'L'unico che può convincermi a tornare a recitare è Robert Downey Jr.'

Gwyneth Paltrow ha rivelato che soltanto Robert Downey Jr., sua co-star in Iron Man, potrebbe farla tornare a recitare. Paltrow che ha interpretato Pepper Potts, la celebre compagna di Tony Stark nella trilogia di Iron Man, si è presa una pausa dalla recitazione dal 2020, dopo la seconda stagione di The Politician.

Successivamente al ritiro dalle scene, l'attrice premio Oscar si è concentrata sul suo marchio di lifestyle Goop, e ha più volte respinto l'idea di un ritorno nell'MCU. Durante una recente intervista a Entertainment Tonight però, Paltrow ha dato uno spiraglio di speranza a tutti i fan, rivelando che solo l'ex collega Robert Downey Jr. potrebbe convincerla a tornare in scena.

"Sarebbe molto difficile per me recitare in questo momento, a causa del mio lavoro. Ma sai, in un certo senso credo che solo Robert Downey Jr. potrebbe farmi tornare sui miei passi", ha detto l'attrice di Seven.

Iron Man 3: Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow si guardano intorno preoccupati

Il legame tra Gwyneth e Robert

Paltrow e Downey Jr. sono diventati molto amici durante le riprese di Iron Man, dove la prima interpretava il personaggio di Pepper Potts, l'interesse amoroso di Tony Stark. Dopo il film del 2008, l'attrice ha ripreso il suo ruolo in Iron Man 2 nel 2010, The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

Nel 2007, la Paltrow aveva rivelato a EW che il suo accettare il ruolo di Pepper era dipeso principalmente dal fatto che fosse stato scelto Robert Downey Jr. per la parte di Iron Man. "La mia scelta non aveva nulla a che fare con le dimensioni del budget. Ho sempre voluto lavorare con Robert Downey Jr. È un genio e non mi era mai stato chiesto di fare un film con lui. Sono davvero entusiasta che si tratti di Iron Man perché non ho mai fatto nulla di simile", aveva dichiarato l'attrice.