Gwyneth Paltrow, la testimonianza della figlia Apple: "Era scioccata dopo l'incidente sugli sci"

Durante la seconda settimana dell'ormai noto processo di Gwyneth Paltrow, il tribunale ha ascoltato le dichiarazioni rilasciate dai figli dell'attrice, Apple e Moses Martin, che sono state lette durante la giornata di ieri dai team legali. Apple, che aveva circa 11 o 12 anni al momento dell'incidente, ha detto di ricordare che sua madre era "in uno stato di shock".

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la dichiarazione di Apple recita: "Ho riconosciuto l'attrezzatura che indossava perché so cosa indossa quando scia, e poi ho capito che era mia madre. Mentre sciavo ho sentito mia madre urlare contro il tipo. Stava dicendo qualcosa come: 'Stronzo! Mi sei appena venuto addosso!'".

"Era scioccata, ricordo che ha urlato: 'Questo stronzo mi è venuto addosso. È andato dritto contro la mia schiena!'. Non avevo mai visto mia madre scossa in quel modo ed era visibilmente turbata e in uno stato di shock. Le faceva male la schiena e ricordo che è per questo che si recò alla spa per un massaggio".

L'optometrista in pensione Terry Sanderson, 76 anni, ha accusato la Paltrow, 50 anni, di essersi schiantata contro di lui mentre i due stavano sciando, e afferma che l'incidente lo ha lasciato con "lesioni cerebrali traumatiche permanenti, quattro costole rotte, dolore, sofferenza e incapacità di svolgere le attività che tanto amava". Il dottore chiede 300.000 di danni, mentre Gwyneth Paltrow sostiene che sia stato Sanderson a scontrarsi con lei.