Gwyneth Paltrow: il suo processo per l'incidente sugli sci diventa un musical a Londra

La disavventura sugli sci di Gwyneth Paltrow, poi finita in tribunale, diventerà un musical in un teatro di Londra. Il Pleasance Theatre ha infatti annunciato il nuovo spettacolo Gwyneth Goes Skiing, un musical satirico basato sull'incidente sulle piste da scii avvenuto nel 2016 tra l'attrice di Iron Man e un ottico in pensione che successivamente le ha fatto causa chiedendo un cospicuo rimborso.

Nella descrizione ufficiale del musical sul sito del Pleasance Theatre si legge: "Lei è la superstar hollywoodiana fondatrice di Goop, che ama Shakespeare e che si è consapevolmente dissociata. Lui è un optometrista in pensione dello Utah. Nel 2016 sono andati a sciare. Sulle piste di Deer Valley, i loro mondi si sono scontrati e anche loro, letteralmente. Ahi. Sette anni dopo, nel 2023, sono andati in tribunale. Doppiamente ahi. Questa è la loro storia. Più o meno. Non proprio. Ma anche a Natale". Il pubblico potrà anche fungere da giuria e contribuire a decidere il destino legale della Paltrow.

Lo spettacolo è della Awkward Productions, Linus Karp interpreta Gwyneth Paltrow, Joseph Martin interpreta il querelante Terry Sanderson e le musiche originali sono di Leland. Il musical andrà in scena dal 13 al 23 dicembre.

L'incidente

L'oculista Terry Sanderson, 76 anni, aveva accusato la Paltrow di omissione di soccorso: l'attrice si era accidentalmente scontrata con Sanderson mentre sciava su una pista per principianti al Deer Valley Resort per poi abbandonare la scena insieme al suo istruttore. A detta di Sanderson lo scontro gli aveva causato "lesioni cerebrali permanenti, quattro costole rotte, dolore, disagio emotivo e l'impossibilità di continuare a godersi la vita". L'uomo aveva quindi chiesto un risarcimento dei danni subiti per una somma pari a 300.000 dollari. La giura ha ritenuto Paltrow non colpevole, riconoscendole il risarcimento pari a 1 dollaro da lei richiesto durante il processo.