Gwyneth Paltrow sull'invecchiamento a Hollywood:'Esiste un doppio standard'

Gwyneth Paltrow ha dichiarato che a Hollywood ci sono due pesi e due misure per quanto concerne l'invecchiamento degli attori.

Intervistata da British Vogue, l'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha denunciato un annoso problema con l'invecchiamento che riguarda Hollywood e la società occidentale in generale, per quanto concerne la giovinezza femminile.

"Penso che sia un problema di cultura, il maggior giudizio nei confronti delle donne quando invecchiano. Non è un problema nostro! In quanto donne vogliamo essere in salute, vogliamo invecchiare. Questa idea che dovremmo essere cristallizzate nel tempo è così strana" ha esclamato Paltrow.

L'attrice ha elogiato una star di Hollywood che, a suo parere, starebbe incoraggiando ad abbracciare con libertà il proprio invecchiamento:"Mi piace quando sento qualcuno come Andie MacDowell, con i suoi bellissimi riccioli grigi, parlare di accettare l'invecchiamento e la differenza nel modo cui gestiamo un George Clooney. Mi piace osservare esempi positivi di come si possa invecchiare".

La star Marvel ha fatto un appello alle donne, invitandole ad invecchiare nel modo che preferiscono:"Alcune donne vogliono affrontare ogni singola cosa esteticamente e alcune donne vogliono essere una sorta di favolosa nonna francese che non fa mai niente per il proprio aspetto fisico. Tutti dovrebbero avere il potere di fare come vogliono".