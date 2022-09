Gwyneth Paltrow risponde alle accuse di pseudoscienza: "Goop non è poi così stravagante"

Per molto tempo Gwyneth Paltrow è stata principalmente un'attrice di fama mondiale, tuttavia, oggi si è ritirata dalla recitazione e si sta concentrando esclusivamente sulla gestione del suo marchio/azienda di benessere e stile di vita chiamato Goop, che è diventato molto popolare negli ultimi dieci anni.

Secondo quanto riportato da Cinemablend, alcune persone avrebbero definito le raccomandazioni sulla salute del marchio come "pseudoscienza" e la Paltrow ha prontamente deciso di rispondere attraverso CBS News, smentendo le suddette affermazioni:

"Non ha senso, specialmente quando abbiamo iniziato, c'erano così tante modalità per raggiungere il benessere che non avevano alcun supporto scientifico, ma che hanno funzionato in India per migliaia di anni, per non parlare del loro utilizzo in paesi come la Cina", ha esordito l'attrice.

"Sinceramente non capisco da dove provengano queste accuse di pseudoscienza, perché noi non lo facciamo, non facciamo niente del genere. Non l'abbiamo mai fatto. Penso che fosse solo un modo per spararci contro. Ma non c'è niente di cui parliamo che sia davvero così stravagante", ha concluso Gwyneth Paltrow.