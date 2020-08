Gwyneth Paltrow ricorda il momento esatto in cui è finita con Chris Martin

Era il 2003 quando Gwyneth Paltrow e Chris Martin, leader dei Coldplay, convolavano a nozze. Un matrimonio, il loro, che ha occupato a lungo le prime pagine dei giornali di cronaca rosa e che ha visto la famiglia allargarsi già nel 2004 con la nascita di Apple, bambina il cui nome non è certo passato inosservato. La coppia ha avuto anche un secondo figlio, Moses, nato nell'aprile del 2006.

Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes in Shakespeare in Love

Attraverso un saggio scritto per British Vogue, l'attrice di Iron Man ha raccontato come, in realtà, già nei primi anni che hanno seguito il matrimonio, sentisse che nel legame tra lei e Martin regnassero disagio e disordine. La consapevolezza che tutto fosse davvero finito è però arrivata nel 2010, quando la coppia si trovava in Toscana per festeggiare i 38 anni di lei. Un cambiamento nel loro rapporto che non lasciava spazio a dubbi: "Non ricordo esattamente il giorno della settimana o l'ora in cui è accaduto. Sapevo però che, nonostante le lunghe passeggiate, le bugie, i bicchieri di Barolo e il tenersi la mano, il mio matrimonio era finito".

L'attrice, vincitrice dell'Oscar nel 1999 per la sua interpretazione in Shakespeare In Love, ha quindi sottolineato come la rottura con Chris Martin non sia stata affatto una sorpresa, aggiungendo "Dopo aver capito che era finita, abbiamo provato di tutto perché non volevamo fallire, non volevamo deludere nessuno, ferire i nostri figli. Non volevamo perdere la nostra famiglia".

I due hanno divorziato ufficialmente nel 2015 ma già l'anno precedente avevano annunciato ai media la loro separazione. Gwyneth Paltrow ha raccontato come, a questa notizia, il pubblico ha risposto con un misto di rabbia e derisione che non ha certo facilitato il già complicato processo affrontato dalla coppia. L'attrice si è poi sposata nuovamente nel 2018 con Brad Falchuk, produttore e regista statunitense, conosciuto sul set di Glee nel 2010.

