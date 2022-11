Gwyneth Paltrow ha ricoperto di carta igienica la casa di Arnold Schwarzenegger

Nel corso di una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live! Gwyneth Paltrow ha confessato che una volta, lei e le sue amiche hanno tappezzato la casa di Arnold Schwarzenegger con la carta igienica. Il topic del discorso riguardava le "bravate commesse in età adolescenziale", e parlando della sua infanzia a Santa Monica, in California, la fondatrice di Goop non si è minimamente risparmiata.

Gwyneth Paltrow in un'immagine

"Arnold Schwarzenegger viveva nella nostra stessa strada. Bussavamo alla sua porta per chiedergli i dolcetti durante il periodo di Halloween", ha raccontato Gwyneth Paltrow, con Kimmel che ci ha scherzato su. Ricordando di quella volta in cui era travestita da "Gwynnie the Pooh" ha confessato che con una sua amica dell'epoca hanno deciso di tappezzare la casa del celebre attore con la carta igienica.

"Non ricordo se Arnold festeggiasse quella ricorrenza, essendo austriaco, e che quindi forse non lo festeggiano. Tuttavia, abbiamo finito per decorargli noi la casa con la carta". In conclusione dell'aneddoto la Paltrow ha sottolineato che lei e i suoi amici non avevano assolutamente nulla contro l'attore, essendo semplicemente "dei bambini cattivi". Fino a oggi Schwarzenegger non era a conoscenza di questa bravata.