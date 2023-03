Gwyneth Paltrow a processo, la vittima: "Non posso più godermi neanche le degustazioni di vino"

L'avvocato dell'optometrista in pensione, che fatto causa a Gwyneth Paltrow per un incidente sciistico, durante il processo ha affermato di non poter neanche più godersi le degustazioni di vino in seguito alle ferite riportate per la collisione sulla pista da sci.

La star di Hollywood e CEO di Goop è stata accusata di essersi schiantata contro Terry Sanderson, 76 anni, su una pista da sci del resort Deer Valley a Park City, nello Utah, nel febbraio 2016. Il signor Sanderson afferma che la Paltrow lo ha colpito senza fermarsi per soccorrerlo lasciandolo con "lesioni cerebrali permanenti, quattro costole rotte, dolore, disagio emotivo e l'impossibilità di continuare a godersi la vita".

Un esperto di neuroradiologia, il dottor Windell Gibby, ha testimoniato mercoledì che la collisione ha causato al signor Sanderson un improvviso calo della qualità della vita, lasciandolo incapace di godersi i suoi passatempi: "Terry era una persona molto attiva... Riunioni di gruppo, degustazioni di vini, sci, volontariato. Dopo l'incidente è peggiorato bruscamente e ha smesso di svolgere molte delle attività che amava".

Il signor Sanderson chiede ben 300.000 dollari di risarcimento a Gwyneth Paltrow che ha sua volta nega la versione del 76enne: l'attrice sostiene che sia stato lui a investirla sugli sci e per questo motivo chiede un risarcimento simbolico di un dollaro per la copertura delle spese legali.