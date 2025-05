Gwyneth Paltrow, processo per incidente sugli sci: "Tutto ciò che c'è di sbagliato nel nostro sistema legale"

Due anni dopo il processo che l'ha coinvolta in prima persona, l'attrice ha parlato di cosa non va nel sistema legale americano

Due anni dopo il processo civile del 2023 che ha fatto il giro del web, Gwyneth Paltrow è tornata a parlare del caso nato sulle piste da sci dello Utah.

Il 24 aprile scorso, l'attrice è stata ospite di "The World's First Podcast", dove ha parlato con le conduttrici Erin e Sara Foster del processo per omissione di soccorso sulle piste da sci, giudicato da una giuria.

Paltrow era stata citata in giudizio da Terry Sanderson per 3,1 milioni di dollari dopo un incidente sciistico avvenuto nel 2016 su una montagna dello Utah. L'attrice ha quindi controquerelato per 1 dollaro, affermando che la colpa era di Sanderson, e la giuria ha accettato, deliberando per meno di tre ore prima di pronunciarsi a favore di Paltrow.

Un sistema legale da rivedere, Paltrow: "Un processo ridicolo"

Gwyneth Paltrow in un'immagine

"Devo dire che l'idea che qualcuno possa colpirti alle spalle con gli sci, buttarti a terra e poi farti causa", ha detto la Paltrow, "Ho pensato: 'Questo è tutto ciò che non va nel nostro sistema legale'. Era ridicolo - ha proseguito - ecco perché sentivo di dovermi opporre. Mi sono detta: 'Non ho intenzione di essere scossa qui'".

Il processo si è distinto per l'esame da parte dei media dell'abbigliamento e del comportamento di Paltrow in tribunale, nonché per la sua grazia nella vittoria, dopo la quale ha fatto gli auguri a Sanderson mentre usciva dall'aula.

Dopo il verdetto, Paltrow ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava: "Ho ritenuto che l'aver acconsentito a una falsa denuncia abbia compromesso la mia integrità. Sono soddisfatta del risultato e apprezzo tutto il duro lavoro del giudice Holmberg e della giuria, che ringrazio per la loro attenzione nel gestire questo caso".