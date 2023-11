Gwyneth Paltrow sull'ex marito: 'Chris Martin ora è per me come un fratello'

Gwyneth Paltrow, durante il suo summit annuale Goop Health a Santa Monica, ha parlato dell'ex marito Chris Martin, cantante dei Coldplay, dichiarando che ora per lei è quasi come un fratello.

L'attrice ha infatti risposto alle domande dei partecipanti all'evento che si è svolto negli Stati Uniti, rivelando così qualche dettaglio della sua vita privata.

Un legame che è cambiato nel tempo

Gwyneth Paltrow in un'immagine

Il racconto di un viaggio compiuto per vedere di persona alcune potenziali università dove vorrebbe iscriversi suo figlio Moses ha portato Gwyneth Paltrow a parlare di Chris Martin.

La star ha raccontato: "Sono ancora molto vicina al mio ex marito. Ci siamo in un certo senso trasformati in una vera famiglia. So che sembra davvero strano dirlo, ma ora è come se fosse mio fratello".

Gwyneth ha proseguito spiegando: "Per le persone è difficile da capire, ma mi sono realmente impegnata quando ho deciso che sarebbe rimasto la mia famiglia e penso che abbiamo sofferto molto meno grazie a quell'approccio. Penso che sia incredibilmente doloroso per una donna, quando hai unito il tuo DNA con un uomo, non avere alcun contatto, provare astio o non avere più nulla tra di voi".

La star del cinema ha quindi condiviso il suo consiglio: "Se riuscite a farlo, trasformatelo in un altro tipo di rapporto e famiglia. Quello è ciò che siamo riusciti a fare, grazie al cielo".