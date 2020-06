Gwyneth Paltrow: la sua nuova candela profumata è ancora più hard

La candela di Gwyneth Paltrow ha cambiato profumazione, se prima accendendola nella stanza si diffondeva il profumo della vagina dell'attrice, la nuova candela odora come il suo orgasmo. Il primo a scoprirlo è stato un imbarazzassimo Jimmy Fallon durante una puntata del suo Tonight Show, la candela si può preordinare sul sito della Goop.

Gwyneth Paltrow prova a bissare il successo della sua prima candela diventando ancora più audace. L'attrice, ospite di Jimmy Fallon, ha parlato dell'ultimo prodotto creato dalla Goop, il marchio di lifestyle e benessere che ha fondato nel 2008. Mentre il conduttore non riusciva neanche a pronunciare il nome della prima candela, quella che odorava come la vagina di Gwyneth per intenderci, l'attrice ha rilanciato mostrando il nome del suo nuovo prodotto. "Questa Candela odora come un mio orgasmo", ecco il nome del nuovo prodotto con cui la Paltrow spera di fare un nuovo sold out nelle vendite.

La candela originale era "punk rock e femminista" per la sua creatrice, per questa parla la confezione, una scatola su cui sono disegnati dei fuochi artificiali che simboleggiano l'orgasmo femminile, nel caso in cui il nome non fosse abbastanza esplicito. La candela originale è in vendita sul sito della Goop a 75 dollari, mentre la nuova candela si può preordinare sempre sul sito dell'azienda creata dall'attrice.