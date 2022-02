Gwyneth Paltrow morde la candela alla vagina in uno spot di Uber Eats per il Super Bowl

Gwyneth Paltrow ha morso la sua candela alla vagina, rilasciata nel 2020 attraverso il suo marchio di lifestyle, in uno spot di Uber Eats per il Super Bowl 2022.

Gwyneth Paltrow ha morso la sua candela profumata alla vagina, chiamata This Smells Like My Vagina, in uno degli spot appena pubblicati da Uber Eats per il Super Bowl di quest'anno. Nella clip l'attrice 49enne addenta la suddetta candela, che è stata rilasciata attraverso il suo marchio di lifestyle, per poi affermare: "Questa candela ha un sapore strano. Non cattivo, ma strano."

L'attrice vincitrice dell'Oscar si è unita a Trevor Noah e Jennifer Coolidge, i quali compaiono in altre pubblicità diffuse dall'app per la consegna di cibo. Questo annuncio in particolare sembra essere un tentativo di mostrare ai consumatori che Uber Eats offre ai suoi clienti qualcosa di più di un semplice... di un semplice buon pasto.

La celeberrima candela di Goop è stata originariamente presentata ai consumatori nel gennaio del 2020: il marchio ha fatto notizia quando è stato annunciato che l'articolo sarebbe stato reso disponibile al pubblico al prezzo di ben settantacinque dollari.

Secondo Page Six, le note olfattive della candela This Smells Like My Vagina includono "geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e semi di ambretta". L'articolo è andato sold-out poco dopo la sua uscita ed è immediatamente diventato uno dei prodotti più riconoscibili del marchio di Gwyneth Paltrow.