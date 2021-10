Gwyneth Paltrow: "Ecco che cosa dico ai miei figli quando mi fanno delle domande sul sesso"

I figli di Gwyneth Paltrow stanno diventando grandi e hanno iniziato a parlare di sesso con la loro mamma: durante una recente intervista con Entertainment Tonight la star di Hollywood ha rivelato che cosa risponde ai suoi figli quando le fanno delle domande relative alla sessualità.

"Rimanete sempre vicini alla vostra verità", ha spiegato la Paltrow. "Penso che la cosa principale che nessuno dice mai ai ragazzi sia questa: che devi stare molto vicino alla tua verità, l'integrità è molto importante, devi essere un tutt'uno con quella verità."

"Perché quando sei in una relazione e non sei te stesso sublimi alcuni aspetti della tua personalità oppure provi ansia e paura nei confronti di chi sei veramente e penso che questo possa essere molto dannoso", ha continuato l'attrice. "Incoraggerò sempre i miei figli ad ascoltare se stessi, ad ascoltare i loro istinti e a comportarsi di conseguenza".

Anche se potrebbe avere le sue opinioni in merito, la star di Shakespeare in Love ha detto che cerca di rimanere molto "neutrale" quando i suoi figli le parlano di sesso: "Penso che la mia generazione abbia ricevuto molti messaggi sbagliati sul sesso che ci hanno fatto sentire in colpa. Per questo motivo io cerco soltanto di essere curiosa nei loro confronti".

Gwyneth Paltrow ha concluso l'intervista dichiarando: "Gli adolescenti non vorranno mai parlare di sesso con i loro genitori, quindi cerco di assecondarli. Fortunatamente alla scuola media hanno ricevuto un'educazione sessuale molto approfondita, la scuola ha gestito la parte più delicata diciamo e adesso io sono lì per rispondere alle loro domande."