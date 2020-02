Gwyneth Paltrow: “mia figlia Apple mi trova imbarazzante”

Gwyneth Paltrow è imbarazzante agli occhi della figlia Apple ogni volta che sono insieme. Al di là delle normali dinamiche madre figlia, l'attrice racconta di quella volta che ha capito di aver fallito come madre.

Gwyneth Paltrow è stata ospite dello show di show di Ellen DeGeneres, condotto per la seconda volta da John Legend. L'attrice ha risposto ad alcune domande sul rapporto con i figli in particolare con la più grande. La ragazza si chiama Apple, compirà 16 anni a maggio ed è nata dal matrimonio tra Gwyneth e Chris Martin, il frontman dei Coldplay.

Legend, perfettamente a suo agio nei panni del conduttore e "sostituto" di Ellen, le ha chiesto "è possibile che una donna con il tuo carisma possa mettere in soggezione i propri figli?". Senza pensarci due volte la fondatrice di Goop! ha detto "certo, questo accade soprattutto con Apple, qualsiasi cosa faccia in pubblico mi guarda come volesse dire smettila, anche se resto immobile". Incalzata dal conduttore, la creatrice della candela che ha fatto impazzire il web, ha detto "Se poi inizio a ballare diventa tutta rossa - poi scherzando con il pubblico ha aggiunto - non posso neanche fare quelle cose su Tik Tok"

Gwyneth Paltrow ha poi raccontato un episodio che le ha procurato molta tristezza. "Apple ha il foglio rosa e stava guidando la macchina per andare a scuola, È un'ottima guidatrice - precisa - io cerco di stare calma ma una volta è passata con il rosso ed io ho iniziato ad urlare. Mia figlia è scoppiata a piangere, è stato terribile, mi sono sentita così male. È stata la prima volta che ho sentito di aver fallito come madre".