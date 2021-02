Gwyneth Paltrow lancia il suo primo vibratore "da Oscar" per San Valentino

Dalle candele all'aroma di vagina (la sua) al vibratore: Gwyneth Paltrow ha scelto il giorno di San Valentino per lanciare un'altra idea imprenditoriale targata Goop! con un fotomontaggio "da Oscar" pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'attrice non è mai stata timida riguardo al benessere sessuale delle donne: con la sua azienda Goop.com, specializzata in prodotti inerenti al wellness, Gwyneth Paltrow ha lanciato (quasi) di tutto: uova vaginali che dovrebbero "restringere" le pareti uterine, una candela al profumo "della sua vagina", clisteri al caffé e le "body vibes", ovvero etichette adesive che dovrebbero "riequilibrare l'energia e la frequenza nel nostro corpo".

Gwyneth Paltrow e la sua candela alla vagina: prima ce la fa annusare e poi ce la spiega

Il lavoro dell'azienda di Gwyneth è stato documentato anche con una serie Netflix: Goop lab con Gwyneth Paltrow infatti è la serie in cui la stessa attrice e il suo team "esplorano" il benessere mentale, fisico ed emotivo e i processi che li portano a realizzare i loro prodotti. Uno degli episodi più importanti della serie è stato incentrato sul piacere femminile e sulle motivazioni che spiegherebbero il tentativo di porre fine allo stigma dei sex toys.

Ora, proprio nel giorno di San Valentino, l'attrice ha deciso di lanciare il suo sex toys dalle "good vibes", il primo vibratore sponsorizzato da lei: prima del lancio, il team di goop ha passato anni a testare diversi vibratori, sapendo che (come dichiarato dal team) un ottimo vibratore potrebbe non solo portare ad avere ottimi orgasmi, ma migliorerebbe anche la qualità del sonno e dell'umore, diminuendo persino i livelli di stress.

Il design del vibratore è stato pensato con due scopi: una parte ha una sfera per la stimolazione esterna, l'altra estremità più sottile è mirata alla stimolazione clitoridea o interna. Ogni estremità del vibratore presenta intensità variabili. Inoltre, come precisa l'autrice, si è pensato di curare anche l'estetica. Il sex toys sarebbe elegante e minimalista e degno persino di essere "scambiato per un Oscar".