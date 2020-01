Gwyneth Paltrow e la sua candela alla vagina: prima ce la fa annusare e poi ce la spiega

Pensavamo ormai di conoscere Gwyneth Paltrow nell'intimo grazie alla candela alla vagina, ma dobbiamo fare un passo indietro: la bionda attrice, da quella gran burlona che è, ha spiegato cosa si nasconde effettivamente dietro a quello che è diventato già il caso commerciale dell'anno.

Un nome innegabilmente accattivante, Smells Like My Vagina, una testimonial che più divina non si può, Gwyneth Paltrow, ma soprattutto la promessa di esaudire il desiderio che non pensavamo neppure di avere, sapere di cosa odorano le parti intime della divina di cui sopra. E invece la candela alla vagina ci ha mentito, proprio ora che la lista d'attesa dei suoi acquirenti si faceva sempre più popolata, nonostante un costo non proprio in linea con il mercato delle candele (ben 75 dollari sullo e-shop di Heretic). Proprio ora che può vantare tra le sue estimatrici quella Ornella Vanoni che avrebbe voluto portarsela anche a Sanremo 2020. Perchè non "smells like her vagina" ma semplicemente di agrume e di scherzo.

A spiegarlo, tra molte risate, è stata proprio Gwyneth Paltrow, ospite del Late Night With Seth Meyers, rispondendo alla candida domanda del conduttore: "Si tratta di una candela, che si chiama "Profuma come la mia vagina" ed è cominciato tutto come un gioco. Ero con il mio profumiere, Douglas Little, e stavamo solo perdendo tempo. Poi ho sentito un odore meraviglioso e ho detto 'Odora come la mia vagina'. Io stavo scherzando, è ovvio, eravamo sotto l'effetto di certi funghi... beh, no, scherzo, non eravamo sotto l'effetto dei funghi. Ma è diventata una cosa molto divertente, così punk rock!".

Sicuramente un'ottima trovata per il suo Goop, il brand che, fondato nel 2008, oggi vale ben 250 milioni di dollari, ma anche per lanciare The Goop Lab, la docu-serie arrivata proprio oggi su Netflix che, in 6 puntate, esplora alcuni dei temi cari all'azienda e alla sua fondatrice.

Gwyneth Paltrow, però, con la candela alla vagina che non sa di vagina ha voluto lanciare anche un messaggio: "Molte donne sono cresciute provando vergogna per il proprio corpo, quindi questa piccola candela è un regalo sovversivo per tutte noi".