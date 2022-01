Gwyneth Paltrow lancia la candela "Hands Off My Vagina" per l'anniversario della sentenza sull'aborto

Gwyneth Paltrow ha deciso di celebrare l'anniversario della storica sentenza statunitense sull'aborto con una nuova candela in edizione limitata: Hands Off My Vagina.

Gwyneth Paltrow, la celebre attrice hollywoodiana diventata recentemente imprenditrice, ha affermato che la candela Hands Off My Vagina, in uscita il 22 Gennaio, onorerà il caso Roe v Wade. Nella famosa sentenza del 1973, la Corte Suprema degli Stati Uniti decise che il diritto della donna all'aborto dovesse rientrare nel diritto alla privacy tutelato dal Quattordicesimo Emendamento.

La storica sentenza dette alle donne il diritto all'aborto durante la gravidanza, definendo diversi livelli di interesse statale per la regolamentazione della procedura durante il secondo e il terzo trimestre. Come sappiamo, questa decisione è stata messa in discussione più volte negli ultimi anni: il Texas e il Mississippi, ad esempio, sono soltanto due degli stati che cercano di limitare nuovamente questi diritti.

La proprietaria di Goop ha scelto i social per pubblicare la seguente dichiarazione: "La parola 'vagina' ha molto potere. Eppure, c'è un bisogno ricorrente di dire: Giù le mani. Giù le mani dalle nostre vagine. I tuoi organi riproduttivi sono tuoi e quindi la decisione è tua."

La nuova candela di Gwyneth Paltrow, chiamata per l'appunto Hands Off My Vagina, costa 75 dollari e 25 dollari di ogni vendita saranno donati al Reproductive Freedom Project della American Civil Liberties Union Foundation. Le candele saranno vendute sul sito web dell'attrice e le donazioni verranno effettuate fino al 1° luglio.