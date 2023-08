Gwyneth Paltrow ha messo la sua casa per gli ospiti di Montecito su Airbnb

Soggiornare nella casa di una star di Hollywood? Ora è possibile grazie a Gwyneth Paltrow. L'attrice premio Oscar per Shakespeare in Love ha svelato di aver deciso di collaborare con Airbnb per invitare un viaggiatore speciale a trascorrere un soggiorno esclusivo nella sua guest house di Montecito, in California.

In un video pubblicato su Instagram, Paltrow ha parlato dell'ispirazione che l'ha portata a prendere questa decisione, deliziando i propri follower anche con un tour completo della proprietà:"La solitudine è una condizione umana, ma negli ultimi anni l'aumento dell'isolamento e la mancanza di comunità hanno reso le nostre vite ancora più frammentate. Airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per rendere il mondo un po' meno solo, motivo per cui ti invito a soggiornare nella mia guesthouse di Montecito per una notte".

Tour in casa Paltrow

Nel video l'attrice conduce le persone all'interno della propria tenuta, spiegando di quali vantaggi potrebbero godere gli ospiti, tra cui una cucina completamente attrezzata per pasti preparati professionalmente con lei e il marito Brad Falchuk, una cantina e una piscina immersa nella natura con panorami mozzafiato.

"Anche se inizieremo da perfetti sconosciuti" afferma Paltrow "Spero che troveremo connessioni e punti in comune durante un delizioso pasto. Sdraiati a bordo piscina, fai una delle mie escursioni preferite, e ovviamente avrai un bagno rifornito con i miei prodotti Goop preferiti per un soggiorno davvero lussureggiante".