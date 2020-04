Gwyneth Paltrow, sua figlia la prende in giro sulla candela alla vagina

Apple, la figlia quindicenne di Gwyneth Paltrow, ha sempre preso in giro la madre. La ragazza ora si è presa gioco anche dei principali prodotti della GOOP e in una nota a sua mamma le ricorda di aumentare la produzione delle candele alla vagina di altri famigerati prodotti lanciati dalla società di lifestyle dell'attrice.

Una vera imprenditrice resta concentrata sul lavoro in qualsiasi periodo dell'anno. Anche Gwyneth Paltrow, nonostante sia bloccata in casa come tutti noi, resta focalizzata su Goop, il marchio di lifestyle e benessere che ha fondato nel 2008. Ma l'attrice sa essere anche molto autoironica e su Instagram ha pubblicato una simpatica lista di cose da fare scritta per lei da Apple la figlia di 15 anni, avuta dal suo primo matrimonio con Chris Martin, il frontman dei Coldplay. Gwyneth ha fotografato una foto del suo taccuino su cui la ragazzina ha segnato "fare più uova e candele vaginali". Come commento la Paltrow ha scritto "L'interpretazione di Apple della mia lista delle mie cose da fare".

Apple faceva chiaramente riferimento ai prodotti della GOOP, venduti dalla madre sul sito della sua azienda. La famosa commercializzazione della candela che profuma come la vagina di Gwyneth Paltrow, quella Smells Like My Vagina, andata esaurita in poche ore nonostante il prezzo di 75 dollari.

L'altro prodotto a cui fa riferimento Apple sono le Uova Vaginali, la cui commercializzazione causò alcuni guai legali alla Goop. Quando furono lanciate per la prima volta, la società sostenne che le uova, inserite nella vagina, avevano la capacità di "equilibrare gli ormoni, regolare i cicli mestruali e altro". Le affermazioni non comprovate, fatte da Paltrow e dal suo marchio di lifestyle alla fine, sono sfociate in una causa legale intentata nel 2018 dall'ufficio che protegge i consumatori della California. Le parti arrivarono ad un accordo e la GOOP fu sanzionata per circa 145.000 dollari, inoltre le è stata vietata la vendita di presidi medici e presidi che dichiarano di avere benefici medici.