Gwyneth Paltrow: i figli sono rimasti "scioccati" dalla foto osé del patrigno sul telefono della madre

I figli di Gwyneth Paltrow sono rimasti scioccati quando hanno visto il blocco dello schermo della loro madre: la foto in questione, a quanto pare, mostrava il loro patrigno in una posa osé. La fondatrice di Goop, 49 anni, ha rivelato che i suoi due figli hanno immediatamente sostituito l'immagine dopo aver notato che si trattava di una foto a torso nudo di Brad Falchuk.

Gwyneth è la madre di Moses, 16 anni, e di Apple, 17 anni, nati dal suo precedente matrimonio con Chris Martin. È anche la matrigna dei figli adolescenti di Falchuk: Brody e Isabella. "La mia schermata di blocco era una foto di Brad senza la maglietta. E i miei figli erano così traumatizzati che hanno preso il telefono e si sono fatti un selfie", ha confessato la Paltrow nella sua newsletter aziendale, aggiungendo anche il dolce scatto di Moses e Apple.

A gennaio l'attrice, durante una sessione di domande e risposte pubblicata sulla sua pagina Instagram, ha ammesso di non essere la mamma più 'cool' del mondo agli occhi dei suoi figli adolescenti. Alla domanda di un fan, che chiedeva se Moses e Apple "stessero bene in questo periodo", la star ha risposto che i suoi figli "sono davvero fantastici". Ma quando un'altra persona ha chiesto: "I tuoi figli pensano che tu sia cool?" la madre ha risposto: "Non proprio".

All'inizio di questo mese, Gwyneth Paltrow ha festeggiato il compleanno di Moses, condividendo un dolce post su Instagram con un sentito messaggio: "@Mosesmartin hai 16 anni oggi. Non sono sicura di come mi sento a scrivere quel numero. Da quando sei venuto al mondo in quella perfetta mattina di primavera di New York, hai reso la terra un posto migliore."