Gwyneth Paltrow: un’ex dipendente di Goop definisce "tossica" la "cultura del benessere"

Elise Loehnen, ex collaboratrice di Gwyneth Paltrow, ha spiegato perché è diventata contraria alle diete liquide definendo la 'cultura del benessere' di Goop come qualcosa di 'tossico'.

Elise Loehnen, un ex dirigente di alto profilo di Goop, il marchio di lifestyle di Gwyneth Paltrow, ha recentemente denunciato pubblicamente le diete liquide e la "cultura del benessere" dell'azienda dell'attrice hollywoodiana, definendola "tossica".

In un post pubblicato su Instagram questo martedì, Elise ha affermato che quando ha lasciato l'azienda nell'ottobre 2020 ha promesso di non fare mai più una ferrea dieta liquida di detox. "Avevo bisogno di rompere quella tendenza che può essere tossica, ero troppo critica e punitiva nei confronti di me stessa. Ho smesso anche di pesarmi", ha scritto la Loehnen nella didascalia del video.

"Quando ho lasciato il mio lavoro a Goop quasi due anni fa ho deciso di darci un taglio con tutti quei 'cleansing'" ha continuato l'ex dipendente di Goop, "che in pratica sono sinonimo di dieta e restrizioni. Sentivo che non ero più in una buona relazione con il mio corpo."

L'ex dipendente di Gwyneth Paltrow ha concluso dicendo: "Dopo un periodo di dieta libera ho riequilibrato il mio organismo con un programma alimentare di 5 giorni chiamato 'Kroma'. Ora non faccio più la dieta liquida e mi concedo il permesso di mangiare qualcosa anche se non è necessario come verdure fresche e proteine in quantità."