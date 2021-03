Gwyneth Paltrow: "Essere famosi è una cosa terribile"

Durante un'intervista Gwyneth Paltrow ha descritto alcuni aspetti della sua fama, specificando quanto sia insolito essere una celebrità al giorno d'oggi: "Credo che essere famosi sia una cosa terribile. Sono stata sotto i riflettori per così tanti anni, per metà della mia vita oserei dire, la metà ben nota, diciamo tutta la mia vita da adulta."

"Quindi non so cosa significhi essere una persona adulta senza senza essere famosa e senza tutti quei fantastici ed orribili problemi che fanno parte della vita di un individuo ben noto." La Paltrow, 48 anni, ha parlato con Anna Faris, durante un episodio del podcast Anna Faris Is Unqualified, a proposito della sua fama: "La nostra cultura idealizza molto la fama ed essere famosi è veramente una cosa terribile da questo punto di vista."

"Se il nostro obiettivo su questo pianeta è la crescita umana ed, essenzialmente, tentare di diventare la versione migliore e più autentica di noi stessi la fama è come un veleno. Essere una celebrità è un grosso ostacolo da questo punto vista e io stessa ho dovuto lavorare in modo davvero laborioso per separare la celebrità da chi sono veramente." Ha concluso l'attrice americana.

La Paltrow ha confessato di non aver imparato qualcosa su se stessa "per molto, molto, moltissimo tempo" a causa della sua vita pubblica. Tuttavia l'attrice ha anche specificato che da giovane non sapeva che doveva conoscersi meglio ed apparire in tutti quei film negli anni novanta non l'ha certo indirizzata verso la strada giusta: è stata costretta a trovarla da sola.