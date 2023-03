Gwyneth Paltrow derisa per il suo "look da serial killer" durante il processo per l'incidente sciistico

Gwyneth Paltrow è finita al centro di una vera e propria bufera di commenti esilaranti che sono spuntati sui social nelle ultime ore a causa del "look da serial killer" che la star hollywoodiana ha sfoggiato durante il giorno di apertura del suo processo nello Utah, relativo a un incidente sugli sci del 2016.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Paltrow ha indossato un paio di quelli che molti hanno definito "occhiali alla Jeffrey Dahmer" insieme a un maglione color crema e pantaloni di tweed. Il dottor Wendell Gibby, uno specialista in neuroradiologia presso l'Università della California, ha affermato che il 76enne che la Paltrow ha investito sciando oggi mostra segni di danno cerebrale traumatico, spiegando che a causa della sua condizione non è più in grado di svolgere molte attività che un tempo amava profondamente.

Ma ovviamente il web non si è concentrato sulle accuse relative al processo, o sull'ingente somma di denaro che l'attrice potrebbe essere costretta a pagare, tutt'altro: gli utenti hanno parlato unicamente delle sue espressioni facciali e del look divenuto virale che a molti ha ricordato uno dei più celebri serial killer di sempre: "Ha scelto un look da serial killer, mi piace, e mi piacciono anche gli occhiali presi in prestito da Jeffrey Dahmer".

"Gwyneth Paltrow sta letteralmente optando per un look da serial killer al fine di spaventare l'avvocato dell'accusa... potrebbe funzionare ma non è una buona scelta per Goop", ha scritto un utente, mentre un altro ha scherzato: "Perché Gwyneth Paltrow improvvisamente assomiglia a un cosplayer di un serial killer transgender?"