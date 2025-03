Gwyneth Paltrow sulla sua carriera alla Marvel: "Possibile che sia apparsa davvero in sette film?"

La Pepper Potts di Gwyneth Paltrow è stata uno dei primi personaggi introdotti nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha fatto il suo debutto nel MCU in Iron Man, dopo di che è apparsa in Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

In particolare, Pepper Potts ha combattuto contro Aldrich Killain nella battaglia finale di Iron Man 3 e ha partecipato al gran finale di Endgame indossando la sua armatura da battaglia Rescue, progettata da Tony Stark, prima del commovente addio al compagno.

Quando Vanity Fair le ha chiesto della sua esperienza nell'interpretare Pepper Potts in sette film del MCU, Paltrow si è detta scioccata di aver interpretato lo stesso personaggio in così tanti film. Dopodiché l'attrice ha ammesso di non sapere se apparirà nei prossimi film.

Gwyneth Paltrow: "Non sapevo di essere in Spider-Man"

Terrence Howard con Gwyneth Paltrow in una sequenza di Iron Man

"Non può essere vero. Non posso essere apparsa... in sette film? È vero? Già una volta non mi sono accorta di essere in Spider-Man. Stavo facendo una scena con Robert e Jon Favreau e pensavo fosse un cameo. Mi hanno detto: 'È per un altro film'. E si è scoperto che ero in Spider-Man e non me ne ero nemmeno accorta".

Iron Man 3: Robert Downey Jr. abbraccia la sua assistente Gwyneth Paltrow

Alla domanda su Captain America: Brave New World, Paltrow è apparsa spiazzata: "Che cos'è? Oh, no. Non credo. Penso che l'avrei già saputo. Forse. Vedremo. Mantengono tutto molto segreto, sai. Pensano di essere la CIA o qualcosa del genere, come se si trattasse di segreti nazionali".

Gwyneth Paltrow è stata una delle prime attrici a entrare nel MCU e finora, come detto, è apparsa in sette film del MCU. Tuttavia, non ha una vasta conoscenza di questo universo come altri attori. Pepper Potts non ha mai interagito con molti dei personaggi principali e ha iniziato a partecipare ai principali eventi del MCU solo a partire da Avengers: Endgame. A differenza di attori come Robert Downey Jr. e Tom Holland, Paltrow non ha un contesto che le consenta di seguire le sue apparizioni sullo schermo.