Gwyneth Paltrow: la sua candela alla vagina è esplosa causando un incidente domestico

La celebre candela all'aroma di vagina di Gwyneth Paltrow è esplosa causando uno spaventoso incendio che ha quasi raso al suolo la casa di Jody Thompson. La donna inglese ha dichiarato di aver vinto la famigerata candela partecipando ad un quiz online.

Secondo la Thompson: "La candela è esplosa e da essa sono venute fuori enormi fiamme, con frammenti che volavano ovunque. Non ho mai visto niente del genere. L'intera candela era in fiamme ed era troppo rovente per essere toccata. La stanza si è trasformata in un vero e proprio inferno." La Thompson e il suo partner, David Snow, sono riusciti ad evitare il disastro lanciando la candela fuori dalla finestra del loro appartamento.

Dall'esterno l'evento sembra traumatico ma Jody non si è lasciata abbattere: "Avrebbe potuto bruciare la mia casa, è stato spaventoso ma adesso è divertente guardarsi indietro e ripensare al fatto che la candela alla vagina di Gwyneth è esplosa nel mio soggiorno". Il sito di Goop afferma soltanto che si dovrebbe sempre tenere la candela lontana da tutto ciò che può prendere fuoco, raccomandando anche di non lasciarla bruciare per più di due ore.

Il brand di Gwyneth Paltrow, Goop, è stato spesso ridicolizzato nel corso degli anni per aver distribuito consigli di salute e bellezza senza fornire prove scientifiche adeguate e alcuni esperti hanno persino deriso pubblicamente l'azienda e i costi dei loro prodotti.