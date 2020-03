Gwyneth Paltrow e la sua candela profumata, ecco com'è l'odore

La candela profumata di Gwyneth Paltrow odora come la sua vagina? Ecco la simpatica recensione dell'influencer Piero Armenti che l'ha acquistata e provata per i suoi follower.

Piero Armenti, sulle note Je t'aime moi non plus di Serge Gainsbourg, ci regala la sua recensione della famosa candela di Gwyneth Paltrow. La censuratissima canzone francese del 1969, è stata scelta dall'influencer ed imprenditore salernitano per raccontarci le sue sensazioni sugli odori emanati da questo cimelio.

Ebbene il primo impatto non soddisfa Piero: l'odore "sa di sapone PH neutro, nulla di particolare" ci fa sapere nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook Il mio viaggio a New York. Ma come ci insegna Gwyneth, la candela deve essere accesa, deve espandere per l'intero appartamento i suoi odori e Piero segue le istruzioni e dà appuntamento ai suoi follower: "Aspettiamo un'ora e vi faccio sapere come va" .

Quando la telecamera si riaccende arriva il responso dell'influencer: "l'ambiente è più sensuale - forse grazie alle note di Serge Gainsbourg - ma la candela non profuma come una vagina, profuma come una candela!". "Il giudizio sulla vagina di Gwyneth Paltrow è negativo", scherza Pero che forse intendeva candela, ma il lapsus freudiano in questo caso ci sta tutto.