Guy Ritchie gira in Spagna, nel cast Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig ed Antony Starr

Sono in corso ad Al*icante, in Spagna, le riprese del nuovo action di *Guy Ritchie, ancora privo di titolo, che vede nel cast Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig e Antony Starr, Patriota di The Boys.

Il regista Guy Ritchie sul set di Rocknrolla

Con loro, Dar Salim interpreta Ahmed, locale interprete afghano che lavora per conto dell'esercito americano e rischia la propria vita per salvare il personaggio di Jake Gyllenhaal, il Sergente. Kinley. Tra gli interpreti anche Jason Wong, Bobby Schofield, Sean Sagar ed Emily Beecham.

Jake Gyllenhaal interpreta il sergente John Kinley, che è al suo ultimo turno di servizio in Afghanistan e sta collaborando con l'interprete locale Ahmed per esaminare la regione. Quando la loro unità cade in un'imboscata, Kinley e Ahmed sono gli unici sopravvissuti e con i combattenti nemici all'inseguimento, Ahmed rischia la propria vita per portare in salvo un Kinley ferito attraverso miglia di terreno estenuante. Tornato sul suolo statunitense, Kinley viene a sapere che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato concesso il passaggio in America come promesso. Determinato a proteggere il suo amico e ripagare il suo debito, Kinley torna nella zona di guerra per recuperare Ahmed e la sua famiglia prima che le milizie locali li raggiungano.

Jake Gyllenhaal su Jennifer Aniston: "Girare le scene di sesso era una tortura, ero cotto di lei"

Il produttore spagnolo Fresco Films supporta le riprese ad Alicante, che fungerà da location per l'Afghanistan.

Guy Ritchie dirige una sceneggiatura scritta insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies. Ritchie e Atkinson produrranno insieme a Josh Berger e John Friedberg di STXfilms.