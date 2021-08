Gundam: i fan attaccano la pagina Twitter della BBC che l'ha scambiato per un Transformer

Un tweet della BBC dedicato alle Olimpiadi di Tokyo in cui si scambiava Gundam per un Transformer ha scatenato le reazioni dei fan online.

BBC ha scatenato le reazioni dei fan di Gundam dopo un'imperdonabile gaffe: una foto scattata alle Olimpiadi di Tokyo riportava una didascalia in cui si sosteneva, ovviamente per errore, che la statua alle spalle dell'atleta ritraesse un Transformer.

L'emittente britannica, dopo le numerose segnalazioni, ha ammesso il proprio errore, ma questo non ha arrestato l'ondata di commenti negativi.

Un tweet successivo della BBC dichiarava cercando di rimediare alla situazione: "Abbiamo visto cosa è successo... Ma chi vincerebbe in una battaglia olimpica tra un Gundam e un Transformer?".

I fan non hanno però apprezzato il tentativo di minimizzare lo scambio compiuto sui social media e i commenti online spaziano dall'ironia agli attacchi, senza inolte arrivare a una risposta definitiva riguardante il quesito posto nel tweet.

I due fandom, tuttavia, sembrano essere uniti nel trollare la BBC con commenti sarcastici e davvero taglienti.

Tra le risposte alla domanda su un potenziale scontro tra Gundam e Transformer non mancano le persone che propongono una terza opzione e hznno scritto delle battute in proposito. I fan hanno però in più occasioni sottolineato che a prescindere dalle tattiche di controllo dei danni causati, nessuno riuscirà a fermare la rabbia dei fan.

Alcuni hanno però ammesso che si è trattato comunque di un ottimo tentativo di risolvere la questione causata dal tweet iniziale.