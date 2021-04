Gundam: Jordan Vogt-Roberts alla regia del film live-action

Gundam diventerà un film live-action e a occuparsi della regia del progetto ci sarà Jordan Vogt-Roberts.

L'annuncio, compiuto online, svela che Legendary permetterà di realizzare il film e nel team della produzione ci sarà anche il filmmaker.

Legendary Entertainment collaborerà con Sunrise per occuparsi dell'adattamento della serie animata e, secondo quanto dichiarato dal produttore Ken Iyadomi nel 2019, la possibilità di ottenere il via libera alla produzione era legata all'eventuale popolarità di Pacific Rim. La nuova serie animata del franchise è stata accolta in modo particolarmente positivo, permettendo al progetto su Mobile Suit Gundam di proseguire nello sviluppo.

La sceneggiatura del film diretto da Jordan Vogt-Roberts dovrebbe essere firmata da Brian K. Vaughan.

La serie anime originale da cui sarà tratto il film è ambientata nell'Universal Century, un'epoca in cui la crescita della popolazione umana ha portato le persone a emigrare in colonie nello spazio. Le persone che vivono lì lanciano però una guerra di indipendenza contro la Terra, e i protagonisti pilotano dei robot.