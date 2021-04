Gunda: il nuovo trailer del documentario in uscita a maggio

Il documentario Gunda, diretto da Victor Kossakovsky, è in arrivo a maggio in digitale, ecco il nuovo trailer dell'acclamato film.

Gunda, il documentario diretto da Victor Kossakovsky prodotto da Joaquin Phoenix, ha un nuovo trailer in attesa dell'arrivo il 13 maggio in sala, grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, e dal 27 maggio in esclusiva digitale su IWONDERFULL Prime Video Channel. Il film, presentato in anteprima mondiale alla Berlinale, ha intrapreso un ampio percorso all'interno dei circuiti festivalieri internazionali, arrivando nella shortlist degli Oscar come miglior documentario e ottenendo la nomination agli European Film Awards nella categoria European Documentary 2020.

Victor Kossakovsky propone con Gunda un film intenso i cui protagonisti sono gli animali, prima tra tutti una scrofa di nome Gunda. Attraverso il punto di vista di un maiale o il muggito di una mucca. Il film racconta come non siamo l'unica specie in grado di provare emozioni, avere coscienza o volontà. Un'opera straordinaria con una potenza visiva unica, per ricordarci il valore della vita di tutti gli animali, compresa la nostra.

Il progetto in arrivo nelle sale viene definito "un'opera d'arte sull'esistenza in grado di trascendere le barriere spesso fittizie che separano le specie".

Gunda, Victor Kossakovsky: "Col bianco e nero catturo gli sguardi"

Il produttore esecutivo Joaquin Phoenix ha dichiarato: "Gunda offre una sconvolgente prospettiva sulla sensibilità delle specie animali che normalmente - magari di proposito - ci viene tenuta nascosta. Dimostrazioni di orgoglio e riverenza, di divertimento e felicità da parte di una giovane e curiosa scrofa; il suo panico, la sua disperazione e la sua totale sconfitta davanti a inganni crudeli, sono prove valide di quanto similmente tutte le specie reagiscono agli eventi nella nostre rispettive vite. Victor Kossakovsky ha realizzato una meditazione viscerale sull'esistenza in grado di trascendere le normali barriere che separano le specie. È un film di profonda importanza. Un'opera d'arte".

Il regista Paul Thomas Anderson, dopo la visione, ha invece sottolineato: "Gunda è puro cinema. Le sue immagini e il suo suono sbalorditivi sono mescolati con protagonisti meravigliosi e danno vita a qualcosa di più simile a una pozione magica che a un film".

Co-prodotto dalla norvegese Sant & Usant e dalla Loverture Films di New York, Gunda è distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.